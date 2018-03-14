Президент США Дональд Трамп во время встречи в Китае приказал занимавшему в то время пост госсекретаря Рексу Тиллерсону съесть завядший салат «Цезарь», чтобы не обидеть участников встречи.

Как передает РИА Новости, по данным газеты Wall Street Journal, инцидент произошел на приеме в китайском парламенте во время тура Д.Трампа и на тот момент действующего госсекретаря Тиллерсона по Азии. Д.Трамп стал беспокоиться, что несъеденный салат нанесет обиду принимающим американскую делегацию китайцам, и призвал госсекретаря побыстрее приступить к еде.

«Рекс, ешь салат», — цитирует издание слова американского президента. Как отмечает газета, инцидент демонстрирует «неловкие отношения», которые время от времени возникали между политиками.

Отметим, что накануне президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан.