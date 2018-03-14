31-летнего любителя змей Даниэля Брэндона убил его собственный питомец — крупный питон по кличке Тини. Тело задушенного змеёй мужчины было найдено его пожилыми родителями, сообщает Mirror.

Сперва друзья и близкие Дэна не могли поверить, что мужчина стал жертвой собственного увлечения — он с детства обожал змей и умел с ними обращаться. Но судебно-медицинская экспертиза подтвердила первоначальную версию следствия: Даниэля убил именно Тини. Впрочем, змея не проявляла агрессии к мужчине — вероятнее всего, он сам обернул питона вокруг тела, и у того сработал инстинкт.

По законам Великобритании семья погибшего мужчины могла настаивать на усыплении питона, отмечает Лайф. Тем не менее Барбара, мать Даниэля, отказалась убивать животное. Женщина объяснила, что её сын никогда бы не обвинил змею в собственной смерти.

«Дэн не хотел бы, чтобы мы усыпили Тини. Зная его, я могу утверждать, что он обвинил бы в случившемся себя, а не животное, которое он любил

Теперь убивший Даниэля питон будет передан в Национальный центр ухода за рептилиями в Тонбридже, графство Кент. Там змея будет жить в условиях, которые полностью отвечают её потребностям. Родители погибшего мужчины уверены, что именно этого хотел бы сам Даниэль.