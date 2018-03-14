Министерство налогов Азербайджана предоставило налогоплательщикам время до 1 января 2019 года на приведение в порядок налоговой документации, заявил советник министра налогов по макроэкономическим и экономическим вопросам Хагани Абдуллаев.

«В случае, если документация налогоплательщиков будет не в порядке, к ним будут применяться финансовые санкции. Однако, учитывая определенные трудности, налогоплательщикам предоставлено время до конца текущего года на устранение имеющихся недостатков. С 1 января 2019 года деятельность налогоплательщиков должна быть полностью прозрачной», — сказал Х.Абдуллаев, передает «Интерфакс».

Он добавил, что в настоящее время перед налогоплательщиками стоит ряд задач: полностью и своевременно выплачивать налоги; обеспечение прозрачности налоговых обязательств; правильно организовать учет.

По его словам, в свою очередь, перед налоговыми органами стоит задача оказания налогоплательщикам высококачественных услуг с тем, чтобы плательщики налогов могли в полном объеме выполнять свои обязательства.

Х.Абдуллаев подчеркнул, что Минналогов планирует также уточнить рамки полномочий и ответственности налоговых органов.