В связи с ремонтно-реконструкционными работами на территории бывшей Советской в Ясамальском районе на три ночи закрывается движение по ряду центральных дорог столицы.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, в частности, 14, 15 и 16 марта (в среду, четверг и пятницу) с полуночи и до шести часов утра будет перекрыто движение автотранспорта по улицам:

— Шихали Гурбанова (от пересечения с улицей Мухаммеда Физули до улицы Салатын Аскеровой);

— Мухаммеда Физули (от пересечения с улицей Шихали Гурбанова до проспекта Наримана Нариманова).

Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами, в частности, проспектом Наримана Нариманова и улицей Б.Меджидова.