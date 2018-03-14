Министерство налогов Азербайджана создало специальную комиссию для изучения ситуации с налогообложением компаний, занимающихся грузоперевозками.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил замминистра налогов Сахиб Алекберов.

«В деятельности карго компаний, которые занимаются импортом грузов, могут быть определенные недостатки, связанные с уклонением от уплаты налогов. Поэтому в настоящее время ведется работа над применением новых инновативных инструментов налогового контроля в этой сфере», — сказал С.Алекберов.

По его словам, в Минналогов создана специальная комиссия с целью изучения деятельности карго компаний.

С.Алекберов подчеркнул, что Минналогов рассчитывает на увеличение налоговых поступлений в госбюджет. «В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано 917 тыс. налогоплательщиков, из которых 30 тыс. являются плательщиками НДС, а остальные выплачивают налоги по упрощенной системе. Но при этом 1/3 налоговых поступлений в бюджет приходится на долю НДС, тогда как в 2017 году поступления по упрощенному налогу составили 371,5 млн манатов или 5,3% всех налоговых сборов», — добавил замминистра.