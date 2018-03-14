Один из самых знаменитых физиков-теоретиков, британский ученый Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже, сообщает Minval.az со ссылкой на BBC.

«Мы глубоко опечалены тем, что наш любимый отец сегодня скончался. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чьи работы и наследие будут оставаться с нами на многие года» — говорится в заявлении семьи Хокинга.

Профессор, который страдал амиотрофическим склерозом и говорил при помощи синтезатора речи, изучал сложные вопросы происхождения Вселенной, в частности теорию возникновения мира и теорию черных дыр.

Благодаря своей книге «Краткая история времени» Хокинг прославился на весь мир.

Стивен Хокинг имеет 12 почетных степеней, является членом Британского научного Королевского общества и Академии наук США. Его научные заслуги отмечены множеством премий и наград.