«Я вместе со своими партнерами — Годом Нисановым и Зарахом Илиевым — кроме России, Москвы в какую–либо другую страну, город, никогда никаких инвестиций не вкладывал. Потому говорить о том, что я ухожу из российской столицы, в корне неправильно. Мы никуда из России не уходим и не намерены вкладывать наши инвестиции в какую-либо другую страну».

Об этом Minval.az заявил известный предприниматель, доктор юридических наук, профессор Ильхам Рагимов, комментируя сообщения ряда местных СМИ о его планах вывезти свой капитал из России.

Накануне российское агентство РБК сообщило о том, что предприниматель Ильхам Рагимов вышел из числа совладельцев группы «Киевская площадь» — крупнейшего рантье в России. Собственником доли, которая оценивается в $500 млн, стал его партнер в азербайджанском юридическом бюро Fina.

Согласно сообщению РБК, И.Рагимов вышел из числа акционеров компаний, которым принадлежат гостиница «Украина» (ООО «Высотка», работает под брендом Radisson Royal), рынок «Садовод» (ООО «Флора и Фауна»), «Автомобильный торговый центр на Каширке» (ООО «АТЦ на Каширке»), мебельные торговые центры «Гранд» и «Гранд 2» (ООО «Грандтитул»). Также его больше нет среди учредителей ООО «Киевская площадь» и ООО «Киевская площадь 1» (обе зарегистрированы по адресу принадлежащего группе ТРЦ «Европейский») и ООО «Торгово-промышленная компания Аверс 3».

«Некоторые пытаются выдать за сенсацию то, что я передал свою долю Аразу Мехтиеву и Нариману Рамазанову. Во-первых, в России, когда кто-то передает, продает свои акции, долю кому-либо, это не скрывается, все афишируется. Все это проходит согласно законодательству, ничего нельзя скрыть.

Во-вторых, Нариман Рамазанов никакого отношения к этому делу вообще не имеет. Он работает юристом в нашем бакинском офисе. Что касается Араза Мехтиева, то он является моим зятем. Да, я действительно передал ему управление своими делами в связи с тем, что сосредоточен на своей научной деятельности. Но это вовсе не значит, что я отошел от дел. Я сейчас, как и раньше, буду руководить всеми делами, но управлением моих дел в Москве будет заниматься исключительно Араз Мехтиев», — подчеркнул И.Рагимов.

При этом наш собеседник напомнил, что на данный момент вместе с партнерами реализовывает в российской столице три крупных социальных проекта.

«Как уже сообщалось, недавно мы приобрели Олимпийский центр в Москве, и комплекс будет реконструирован после президентских выборов в России в соответствии с современными требованиями. Мы также планируем открыть овоще-продуктовый торговый центр. Кроме того, строим в самой Москве очень большой, самый красивый в Европе автовокзал. Все это в очередной раз свидетельствует о том, что я лично не собираюсь «уходить» из Москвы, наоборот, мы, планируем еще больше расширить наш бизнес там», — подчеркнул собеседник Minval.az.

Вместе с тем, И.Рагимов посоветовал отечественным журналистам впредь обращаться непосредственно к нему с вопросом о его состоянии, а не ссылаться на устаревшие данные журнала Forbes, который в 2014 году оценил его состояние в $500 млн.

«Эти данные устарели, и мне сложно сейчас озвучить конкретную цифру. Но могу сказать, что эта цифра за последние 4 года выросла в несколько раз», — заметил И.Рагимов.

«Местные СМИ задаются вопросом, почему в так называемый «кремлевский доклад» – список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к руководству России, попали ваши партнеры Год Нисанов и Зарах Илиев, а вас в нем нет», — поинтересовался наш корреспондент.

«Потому что они являются гражданами России, а я гражданин Азербайджана. В этот доклад включены исключительно граждане России», — резюмировал И.Рагимов.

Minvaz.az