«Российская газета» публикует видеозапись последнего выступления Олега Табакова, который ушел из жизни на 83-м году жизни.

17 ноября 2017 года Олег Табаков появился на сцене МХТ им. А.П. Чехова, чтобы исполнить роль Бургомистра в спектакле «Дракон» по пьесе Евгения Шварца. Олег Павлович играл в инвалидной коляске, с платком в руке, который он почти все время прижимал к щеке. И только на поклон Табаков встал и покинул сцену под аплодисменты зала. Через 10 дней, 27 ноября, артиста госпитализировали.

Во МХАТ Олег Табаков перешел из «Современника» в 1983 году, в 1987-м при разделе театра активно поддержал Олега Ефремова. С 2000 года являлся художественным руководителем и директором МХТ им. А.П. Чехова.