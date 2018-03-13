Известная азербайджанская исполнительница Раксана Исмайлова открыла ресторан в российской столице.

Как сообщила Sputnik Азербайджан певица, она уже почти два года живет в Москве и очень скучает по родине.

«Я решила заняться бизнесом и открыть свой ресторан в центре Москвы. Долгое время была занята подготовкой к его открытию, чтобы все прошло на высоком уровне. Ресторан уже открыт не только для азербайджанцев, проживающих в России, но и для самих москвичей», — сказала Исмайлова.

В ресторане организуют свадьбы, отмечают дни рождения, и на каждом из этих мероприятий выступает сама исполнительница. Исмайлова уверена, что сможет добиться больших результатов в ресторанном бизнесе.

Раксана Исмайлова на сцене уже больше десяти лет. В настоящее время занимается творчеством в Азербайджане, России и Турции. Сейчас работает над новым проектом и одновременно оказывает поддержку своей старшей дочери Айсун, которая решила пойти по стопам матери. На данный момент Исмайлова в основном живет и работает в Москве, выступая на свадьбах. Две дочери исполнительницы живут в Азербайджане у ее родственников.