«Да, договор о передаче пяти районов (Азербайджану – ред.) существует. Об этом говорили три президента – России, Азербайджана и Армении. Но в этих трех странах это интерпретируется по-разному».

С таким сенсационным заявлением, как передает «Минвал» со ссылкой на армянские СМИ, выступил известный российский националистический деятель, руководитель «Международного евразийского движения», политолог Александр Дугин.

По его мнению, прежде всего, проблема Нагорного Карабаха – проблема армянского и азербайджанского народов. Это не только отношения между государствами, но и отношения между народами.

«Участие Турции в этом случае условно говоря, со стороны Азербайджана, участие Ирана, условно говоря – со стороны Армении, и участие России с обоих сторон – и Азербайджана, и Армении в принципе может сработать. Почему нет?

Главное, насколько возможно далеко убрать Запад, который не понимает проблем региона и не научившись решать свои собственные национальные проблемы, лезет со своими стандартами, которые не действенны, не работают. А вот евразийские державы, такие как Россия, Турция, Иран, многонациональны, имеют большой опыт взаимосвязи между национальными и религиозными группами, могут дополнять друг друга в таких вопросах. Например, Россия – не только же христианская страна. Да, мы православная страна, но в нашей стране много мусульман, поэтому мы не можем рассматривать мусульман как наших врагов. Турция и Иран являются мусульманскими странами, но Турция связана с азербайджанцами на основе национального единства, а Иран основан на исторических корнях и индоевропейской общности с армянами, более того, у Ирана есть проблема «южного Азербайджана». Таким образом, в этом конфликте, этом треугольнике любая сторона имеет свои собственные интересы и приоритеты, а в случае их консолидации и более внимательного и спокойного осмысления мы можем достичь разрешения карабахской проблемы, тем более, что алгоритм освобождения районов уже выработан. Многие комментируют это как сдачу Карабаха, но это не так. Нет. Речь идет немного о другом: речь идет о начале конструктивного диалога между Ереваном и Баку. Я понимаю, что как в Ереване, так и в Баку от слов «конструктивный диалог» начинается крик и вой, и это вполне понятно. Это очень деликатная проблема.

Но, как русский человек, я могу сказать, что нам хотелось бы, чтобы, тем не менее, этот конструктивный диалог начался. И возвращение пяти или семи регионов Азербайджана с армянской стороны, как демонстрация доброй воли, может стать важнейшим и даже решающим шагом в направлении деэскалации ситуации, ослабления напряженности. После этого угроза военного конфликта будет значительно сокращена. Затем начнется процесс извлечения неких плюсов из этого», — подчеркнул Дугин в интервью Первому армянскому информационному.