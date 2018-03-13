Президент США Дональд Трамп считает весьма вероятной причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Трамп планирует обсудить с премьер-министром Британии Терезой Мэй инцидент с применением нервно-паралитического вещества и примет как факт выводы Лондона о том, кто несет ответственность за нападение в Солсбери.

Общаясь с журналистами в Белом доме, Трамп сказал, что разговор с Мэй необходим ему, чтобы разобраться в ситуации. «Как только мы получим прямые факты, и если мы согласимся с ними, мы осудим Россию или кого бы то ни было, кто за этим стоит», — пообещал президент США, слова которого приводит ВВС.

«Мне кажется, выходит так, что это была Россия, исходя из всех доказательств, о которых мы знаем», — добавил он.