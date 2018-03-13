Бакинское транспортное агентство (БТА) запретило курить на установленных им автобусных остановках, сообщили Sputnik Азербайджан в госструктуре.

Как отмечают в БТА, это делается в соответствии с требованиями закона АР «Об ограничении пользования табачными изделиями». В связи с этим на автобусных остановках размещены объявления, информирующие о данном запрете.



Закон «Об ограничении пользования табачными изделиями» был принят на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана первого декабря 2017 года.