В Великобритании умер соратник Бориса Березовского, бывший замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков. Об этом в Facebook сообщил предприниматель Демьян Кудрявцев, ранее работавший с Березовским.

Адвокат Глушкова Андрей Боровиков узнал о смерти бывшего клиента от его родственников. Причину смерти они ему не сообщили, рассказал он радио Business FM.

Друзья и родственники нашли Глушкова мертвым в его доме в Лондоне вечером в понедельник, 12 марта, сообщили The Guardian источники в его окружении. Причина смерти неизвестна. Глушкову было 68 лет.

С 1989 года Глушков работал в управленческих структурах предприятия «ЛогоВАЗ», созданного Березовским. В 1996 году он стал заместителем директора «Аэрофлота». В России Глушкова дважды судили за хищения в «Аэрофлоте», один раз очно, второй — заочно. Свою вину он не признавал.

Первое дело Генпрокуратура возбудила в 1999 году. По этому делу обвинения предъявили Березовскому, Глушкову, еще одному замгендиректора авиакомпании Александру Красненкеру и другим менеджерам компании. По версии следствия, Березовский как акционер «Аэрофлота» добился назначения близких ему людей на ключевые должности в компании, а затем фигуранты дела, организовав проведение финансовых потоков «Аэрофлота» через швейцарскую фирму Andava с выплатой ей процентов, похитили у компании 214,9 миллиона рублей из валютной выручки перевозчика. В марте 2004 года Савеловский суд признал Глушкова виновным только в злоупотреблении полномочиями, и его освободили из-под стражи. Обе стороны оспорили решение суда, Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение.

Летом 2006 года Савеловский суд признал Глушкова и еще двоих обвиняемых виновными в хищении 214,9 миллиона рублей у перевозчика и дал им условные сроки. Красненкер в 2005 году умер.

Глушков затем покинул Россию и обосновался в Великобритании. В марте 2017 года Савеловский суд уже заочно признал его виновным в хищении 123 миллиона долларов у «Аэрофлота» в 90-х годах через подконтрольную Березовскому компанию Forus. Суд приговорил его к восьми годам колонии и штрафу в один миллион рублей.