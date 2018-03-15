Руководство американского телеканала HBO анонсировало гибель основных героев в последнем сезоне популярного сериал «Игра престолов» и рассказало, как актёры отреагировали на это. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Variety.

— Это был действительно мощный момент в нашей жизни и карьере. Актёры были поражены не только тем, что их герои умирают, но и тем, как они это делают. При этом съёмочная группа после читки сценария аплодировала стоя в течение 15 минут, — рассказал старший вице-президент Франческа Орси.

При отмечается, что до этого актёры не видели текста сценария и потому были искренне удивлены повальной гибели своих героев.

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