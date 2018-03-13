Армянские сепаратисты 12 марта начали танковые учения в Карабахе.
Об этом информируют местные СМИ.
Армянские сепаратисты 12 марта начали танковые учения в Карабахе.
Об этом информируют местные СМИ.
Дата: 2018/03/13 19:59
Раздел: Азербайджан, Бывший СССР
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