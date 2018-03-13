Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении дополнительных мер по улучшению социально-бытовых условий лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя страны, и семей шехидов.

Министерству труда и социальной защиты выделено 10 млн манатов из суммы, указанной в подпункте 1.10.8 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственного капиталовложений (инвестиционных расходов)» с целью приобретения квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в соответствующем размере.