Российский режиссер и депутат Государственной думы Станислав Говорухин заявил, что не будет реагировать на обвинения в домогательствах журналистки «Радио Свобода» и главы чувашского штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак Дарьи Комаровой. Об этом Говорухин сообщил в комментарии «РИА Новости».

По его словам, цели журналистки ему неизвестны и его это «мало волнует».

Говорухин отметил, что не собирается привлекать Комарову к ответственности за ее заявления.

В ответ на обвинения Говорухин в разговоре с РБК заявил: «Мне кажется, мужчине, если он мужчина, не пристало даже задавать таких вопросов».

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