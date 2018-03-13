«Азербайджанский народ желает, чтобы в России все было хорошо, и чтобы эта страна успешно развивалась».

Как передает АПА, об этом на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина в Московском государственном гуманитарно-экономическом университете сказал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

Говоря об уровне азербайджано-российских отношений, дипломат подчеркнул успешное развитие отношений между двумя странами во всех сферах: «Этот год как в Азербайджане, так и в России является годом выборов. И политическая атмосфера в наших странах традиционно создают президенты. Выборы — новое событие, как для России, так и для Азербайджана. 27 лет для истории – короткий срок. Со временем люди все больше осознают важность участия в выборах как гражданский долг. Россия для меня не чужая страна. Моя жизнь, большая часть молодости прошла в Москве. Поэтому я обязан призвать всех принять участие в выборах. Уверен, что мудрый русские народ сделает правильный выбор».

В своем выступлении ректор университета Вагиф Байрамов сказал, что большинство избирателей по всей стране составляет молодежь: «Среди студентов университета есть молодые люди, которые будут впервые голосовать на президентских выборах. Приняв участие в голосовании, они отдадут голос за свое будущее».

Выступивший на конференции уполномоченный представитель Владимира Путина на выборах, профессор Сергей Кандыбович сказал, что на предстоящих в этом году президентских выборах 7 миллионов молодых людей проголосуют впервые.

Член Правления Азербайджанской молодёжной организации России (АМОР) Эмин Гаджиев подчеркнул важность подготовки молодежи к участию в выборах. Он призвал являющихся членами АМОР молодых людей принять участие в выборах и проголосовать за Владимира Путина.

Затем студенты университета выступили с докладами.