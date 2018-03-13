Джафаров Фарид Таир оглы назначен исполнительным директором Фонда молодежи.

В связи с этим президент Азербайджана подписал соответствующее распоряжение.

Кабинету министров поручено в течение 2 месяцев подготовить предложения в связи с приведением актов президента Азербайджана в соответствие с данным распоряжением, обеспечить в течение трех месяцев соответствие с данным распоряжением нормативно-правовых актов Кабинета Министров и проинформировать президента Азербайджана об исполнении вышеуказанного.

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Фонда молодежи Азербайджана.

Согласно распоряжению, председателем Наблюдательного совета назначается заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации Президента Юсуф Мамедалиев, членами Совета — заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, заместитель министра культуры и туризма Назим Самедов, заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли, председатель Национального совета молодежных организаций Сеймур Гусейнов, председатель правления Общественного объединения «Помощь интеллектуальному развитию молодежи» Сеймур Оруджев, председатель Общественного объединения «Ирели» Миргасан Сеидов, заместитель исполнительного директора Общественного объединения движения молодежи «Джаван» Ильхам Гумбатов.