Панды — лидеры рейтинга ми-ми-ми. Ролики, где они весело скатываются с горки, хватают за ноги кипера, свисают с дерева и вроде бы должны упасть (но не падают), валяются в сугробах, едят бамбук или нежно обнимаются друг с другом, набирают миллионы просмотров.

Эта подборка «Моей планеты» — о том, как выращивают бамбуковых медведей. Знаете ли вы, например, что с момента рождения до взросления животное увеличивается в 1000 раз? И ест большая панда не только бамбук? Она, строго говоря, всеядное животное, может употребить и мясо. Так, например, в юго-западной китайской провинции Сычуань считавшаяся травоядной панда напала на козу. Но все же панда предпочитает бамбук и сладкое. Например, яблоки.

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