Один из предполагаемых разработчиков нервно-паралитического боевого отравляющего вещества (БОВ) «Новичок» Вил Мирзаянов завил, что только Россия могла иметь отношение к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает The Daily Telegraph. Ранее о применении этого препарата против бывшего разведчика заявила премьер Великобритании Тереза Мэй.

Вил Мирзаянов в Советском Союзе участвовал в программе по разработке новых видов химического оружия, а в 1996 году эмигрировал в США, отмечает РБК. По словам Мирзаянова, нервно-паралитический препарат «Новичок» «в десять раз эффективнее любого другого нервно-паралитического вещества», а последствия его применения неизлечимы. «Этот человек [Скрипаль] и его дочь практически погибли. Даже если они выжили, они уже не смогут восстановиться», — заявил он.

По оценке Мирзаянова, даже несколько граммов этого препарата могут представлять смертельную опасность для большого числа людей. «В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек», — заявил химик. Мирзаянов опасается возможного воздействия «Новичка» на обитателей Солсбери, если он в самом деле был применен.

Мирзаянов подчеркнул, что уверен в том, что только Россия могла быть причастна к применению подобного нервно-паралитического БОВ: «Только Россия могла это сделать… Они могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже». Химик подчеркнул, что формула вещества до сих пор остается засекреченной. В Великобританию его могли завезти в виде нескольких безвредных компонентов, смешать на месте и применить по назначению.

В комментарии для Daily Mail Мирзаянов описал, как действует «Новичок». «Он парализует человека, он заставляет вас биться в конвульсиях, вы не можете дышать и умираете, если получили достаточную дозу. Это настоящая пытка», — приводит его слова издание.

О том, что химическое оружие под названием «Новичок» (Novichok) было применено в Великобритании против экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, накануне заявила глава британского правительства Тереза Мэй. Она подчеркнула, что это может означать либо то, что Скрипаль оказался жертвой покушения со стороны России, либо Россия допустила кражу нервно-паралитического токсина из своих лабораторий.

После выступления Мэй официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ее речь «цирковым шоу». Член Совета Федерации Игорь Морозов заявил, что все запасы этого вещества в России уничтожены в соответствии с международными соглашениями.

Вил Мирзаянов в 1992 году раскрыл детали своей работы в советской программе по созданию новых видов химического оружия в статье «Отравленная политика». После этого он был обвинен в разглашении государственной тайны и арестован. В 1994 году уголовное дело в отношении Мирзаянова было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. В 1996 году химик эмигрировал в США, после чего неоднократно выступал с критикой российских властей.