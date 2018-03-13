Знаменитый французский актёр, лауреат премии «Сезар» Венсан Кассель и его подруга, итальянская модель Тина Кунаки на днях побывали в Москве.

Перед началом концерта журналисту «Москва-Баку» удалось побеседовать со звездой мирового кинематографа и его спутницей, пригласить Венсана Касселя приехать в Азербайджан, на что он ответил, что пока в Баку не был, но обязательно приедет.

Корреспондент поинтересовалась у актера, что для него сейчас самое главное в жизни. «Дети и любовь», — ответил он. Рассказал о своей страсти к путешествиям и пообещал приехать в Баку.