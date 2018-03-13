31-летнего азербайджанца отправили в колонию за то, что на своем автомобиле сбил инспектора ДПС, сообщили изданию «Аргументы и факты» в пресс-службе СК РФ по региону 13 марта.

Напомним, 13 декабря на Ленинском проспекте инспекторы ДПС увидели, как водитель Mercedes нарушил ПДД. Автомобилиста попытались остановить, но он проигнорировал требования инспекторов. Полицейские начали преследовать нарушителя, и из-за плотного потока машин его удалось остановить на Вогрэсовском мосту. Но во время проверки документов водитель ударил «по газам» и, сбив инспектора ДПС, уехал. Врачи квалифицировали причиненные полицейскому травмы, как «легкий вред здоровью».

Суд отправил автомобилиста на три года в исправительную колонию общего режима.