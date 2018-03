Госсекретарь Рекс Тиллерсон уволен со своего поста. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

По словам президента США Дональда Трампа, Помпео «фантастически справится» на новом месте работы. Он поблагодарил Тиллерсона за службу, а также назвал нового руководителя ЦРУ. Им стала Джина Хэспел, первая женщина, возглавившая разведывательное ведомство, отмечает «Медуза».

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

