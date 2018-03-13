Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что хотела поехать в Крым не для агитации, а с гуманитарной миссией.

Во время дебатов на Первом канале она подчеркнула, что «не собиралась агитировать в Крыму». По словам Собчак, к ней «поступают тысячи обращений от крымских татар, от людей, которые потеряли там собственность», передает РИА «Новости».

Она также добавила, что считает Крым «огромной проблемой»,

«Еще моим детям предстоит ее решать, крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции и все беды, и огромное количество проблем со всем миром. Это большая проблема», – заявила Собчак.

Напомним, кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. При этом ранее Собчак обещала не проводить агитацию в Крыму, утверждая, что полуостров якобы «присоединен к России незаконно». Однако в конце февраля в регионе все же появилась предвыборная агитация кандидата.

Кроме того, Собчак предложила направлять НДФЛ в федеральный бюджет, а НДС и налог на прибыль – в региональный. Собчак призвала дать больше самостоятельности и полномочий регионам, выступила «за отмену федеральных округов».