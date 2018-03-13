Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым посетит Азербайджан для участия в VI Глобальном Бакинском форуме, который пройдет при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви, сообщает Анадолу со ссылкой на пресс-службу турецкого премьера.

Визит Йылдырыма в Азербайджан запланирован на 14-15 марта.

В рамках визита премьер Турции встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, спикером Милли Меджлиса (парламента) Огтаем Асадовым и премьер-министром Артуром Расизаде.

Йылдырым примет участие в работе VI Глобального Бакинского форума, который в этом году посвящен теме: «Отождествление противоречий для создания инклюзивных обществ».

Кроме того, в рамках форума премьер Турции проедет встречи с главами государств и правительств зарубежных стран, представителями деловых кругов.