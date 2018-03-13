Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Рагима Рагимова, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова было завершено судебное следствие.
В своем выступлении гособвинитель попросил для Р.Рагимова 6 лет тюремного заключения.
Адвокат обвиняемого попросил время для своего выступления.
Очередное заседание суда назначено на 16 марта.
Отметим, что авария произошла 8 ноября прошлого года в Сабаильском районе Баку. По факту следственным отделом районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 и 264 УК.
Напомним, что 17-летний Р.Рагимов является сыном бизнесмена, главы ОАО «Xırdalan Xəz» Акифа Рагимова.
Погибшая в аварии К.Алекперова была дочерью шехида Элтона Алекперова.