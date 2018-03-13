Вакуум в межгосударственных отношениях зачастую становится следствием провала доверия. Иной раз проблемы возникают на ровном месте, неожиданно и без предпосылок. В результате стороны начинают дистанцироваться друг от друга, и этим пользуются третьи стороны.

Новый всплеск американо-азербайджанских осложнений, на первый взгляд, возник из ниоткуда. Нежданно-негаданно американцы решили оказать знаки внимания не признанному карабахскому режиму. Если это являет собой попытку растормошить атмосферу в Южном Кавказе, то это очень неудачная и неуместная инициатива, к тому же несущая в себе очевидное провокативное ядро.

Приглашая к себе главаря сепаратистской шайки из Ханкенди, американцы фактически бросают вызов Азербайджану, указывая на свои возможности повлиять на партнера в иных контекстах. Однако, пользуясь правом сильного, Вашингтон не только добивается хаотизации двусторонних отношений, но и осложняет положение на Южном Кавказе, да и в постсоветском пространстве тоже.

Обращает на себя внимание системность в наблюдаемом неровном процессе. Не так давно в США имели место так называемые слушания по проблеме Карабаха с участием эмиссаров террористического режима, которых с почестями принимали в Вашингтоне бывшие сопредседатели Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик, Керри Кавано — глава Хельсинской комиссии Соединенных Штатов, представитель Международной кризисной группы Магдалена Гроно. Формально инициатива была вызвана беспокойством в связи с факторами, приведшими к четырехдневной апрельской войне 2016 года. Но по факту это была необъявленная попытка оказания помощи преступному режиму Ханкенди с далеко идущими расчетами.

Если бы намерения организаторов и в самом деле были здравыми, то почему на слушаниях не оказалось представителей азербайджанской общины Нагорного Карабаха, или же представителей Баку?!

В том и дело, что затея была направлена против интересов Баку, которого американские проармянские круги обвиняют в закупках вооружений, чем, собственно и муссируют вероятность возникновения нового силового противостояния. А «добропорядочные» американские политики, вторя главарям армянской военщины, неустанно нудят, мол, зона конфликта является одной из наиболее военизированных регионов в мире, и сие обстоятельство их не на шутку беспокоит. Но никто не пытается пролить свет на причинно-следственную завязку сложившейся обстановки, замалчивая при этом фактор армянской оккупации Карабаха.

Помнится, квинтэссенцией фарса стал мессидж американских дипломатов Москве и Анкаре, которых хотели было «обязать не вмешиваться в процесс, если конфликт перейдет в боевые действия».

Вот откуда дуют ветры дестабилизации, когда Соединенные Штаты вместо того, чтобы утихомирить атмосферу для придания импульса политическим усилиям, стимулируют сепаратистов на новые подвиги в легитимации разбоя. С другой стороны, они пытаются выключить из процесса своего заклятого недруга – Россию. В этом русле следует рассматривать и недавний доклад директора шефа национальной разведки США по проблемам безопасности, где опять же были отображены виртуальные страхи.

Властные люди Армении сразу же ухватились за то, что, дескать, Азербайджан получил строгое предупреждение в связи с военными закупками, и что дальнейшие контакты Баку с ВПК России не останутся без внимания мирового жандарма. Если сложить воедино многие фрагменты схожего содержания, то складывается законченная мозаика, и имя ей американское потакание агрессору с видами на усиление своих позиций в Армении.

На фоне устойчивых и наполненных конкретным содержанием американо-азербайджанских экономических отношений напрашивается вполне резонный вопрос – а не перегибают ли палку в злоупотреблении тактом и сдержанностью Баку высокомерные янки? В официальной реакции МИД Азербайджана говорится о праве «ответить взаимностью». Это не просто крик отчаяния, а напоминание о важности принципа беспристрастности.

Американцы и в самом деле приучены к беспардонности в отношениях со всеми, и им кажется, что плата неблагодарностью должна вызывать в партнерах умиление. Однако не всегда и не со всеми это проходит.

Как поступать в случаях, когда сторона, выдающая себя за объективного арбитра и третейского судью, вопиюще нарушает общепринятые нормы и нагло подсуживает агрессору?

Выход есть, и он исходит из той же американской практики наведения фокусов, когда им что-то не по нраву. Маловероятно применение против Вашингтона ощутимых ограничительных мер. Однако наращивание усилий в партнерстве со странами, к которым американцы нервно дышат, можно, да и нужно.

С учетом напряженных отношений США с Россией напрашиваются соответствующие корректировки региональной геополитики. Тем более это отвечает стратегическим интересам Баку.

Недавнее заявление американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Эндрю Шоффера о том, что Карабахский конфликт не имеет военного решения, сквозь призму сегодняшних реалий заслуживает, чтобы ответить на него адекватно. Американцы сколько угодно могут принимать у себя сепаратистов и террористов, пестовать их, однако судьба Карабахского конфликта решится не в коридорах, где все пропахло едким душком разлагающегося лоббизма.

Баку всегда был далек от намерения начать войну, но дело в этом. Войну-то начали армяне, а завершить ее придется азербайджанцам. Вот о чем речь.

Тофик Аббасов

Minval.az