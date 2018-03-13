«При возобновлении боевых действий в Карабахе, Азербайджан при прямой поддержке Турции не преминет воспользоваться территорией Нахчывана для нанесения удара по Армении, учитывая, что расстояние от автономной области до Еревана составляет менее 80 километров. Расстояние вполне досягаемое для реактивных систем залпового огня».

Об этом на пресс-конференции в центре Sputnik Армения заявил во вторник лидер Демократической партии Армении Арам Саркисян.

С ним согласен экс-министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян, который считает, что «планы Анкары по объединению тюркского мира никто не отменял», и территория автономной области действительно может стать неким «трамплином» для турецкого «прыжка» в Закавказье и Среднюю Азию.

По мнению Саркисяна, Армения должна официально обратиться к России и ОДКБ с призывом принять меры по нивелированию турецко-азербайджанской угрозы со стороны Нахчывана.

По мнению армянского политика, есть все основания предполагать, что Анкара и Баку ведут приготовления по размещению здесь турецкой военной базы. «Россия должна отреагировать», — пожаловался он.

Саркисян при этом раскритиковал МИД Армении за пассивность и отсутствие сколько-либо внятных действий по предотвращению этой угрозы.

«Мы не должны сидеть сложа руки, необходимо озвучивать проблему во всех международных организациях, необходимо принять превентивные меры, иначе потом будет поздно», — посетовал он.

Укрепление безопасности, по версии Саркисяна, требует также внутренней консолидации в Армении. А нарастающая социальная поляризация, проблемы миграции и экономические сложности подрывают потенциал Армении.