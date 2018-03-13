По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадарова делегация республики во главе с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулатом Умаровым находилась на днях с рабочим визитом в Армении.
В ходе встреч состоялся обмен мнениями относительно восстановления армянской общины города Грозный, были обсуждены также возможности сотрудничества армянских и чеченских общин в разных странах мира.
Весьма примечательным в ходе визита оказалось посещение чеченской делегацией мемориала «геноцида армян». Согласно сообщению, чеченский министр возложил цветы к мемориалу «жертв геноцида».
От имени и по поручению Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова делегация Чеченской Республики во главе с министром ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Д.В. Умаровым находится с рабочим визитом в Республике Армения. В ходе рабочего визита Джамбулат Умаров посетил Мемориальный комплекс памяти жертв геноцида армян «Цицернакаберд», где возложил цветы. #Россия #Чечня #Армения #Грозный #Ереван #рабочийвизит #МиннацЧР #сми #смиЧР #национальнаяполитикаЧР #внешниесвязиЧР #новости #визит #Умаров #посол #посольство #посольствоРФ #культура #традиции #нация #народы #чеченцы #армяне #встреча #делегация #геноцидармян #мемориальныйкомплекс #геноцид #память