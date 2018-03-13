По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадарова делегация республики во главе с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулатом Умаровым находилась на днях с рабочим визитом в Армении.

В ходе встреч состоялся обмен мнениями относительно восстановления армянской общины города Грозный, были обсуждены также возможности сотрудничества армянских и чеченских общин в разных странах мира.

Весьма примечательным в ходе визита оказалось посещение чеченской делегацией мемориала «геноцида армян». Согласно сообщению, чеченский министр возложил цветы к мемориалу «жертв геноцида».