Азербайджан успешно реализует изоляцию Армении

Вечера премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили прибыл в Азербайджан в составе большой делегации. В делегацию вошли первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили, вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр финансов Мамука Бахтадзе, вице-спикер парламента, председатель парламентской группы дружбы с Азербайджаном Звиад Дзидзигури и советник премьер-министра по вопросам внешних отношений Тедо Джапаридзе.

Как сообщалось ранее, несколько дней тому назад министр обороны Грузии Леван Изория находился в Баку с визитом, в ходе которого было подписано соглашение о военном сотрудничестве между нашими странами. Кроме того, грузинский министр высоко оценил формат трехстороннего сотрудничества вместе с Турцией. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поблагодарил грузинского коллегу за поддержку Азербайджана в международных организациях и признание его территориальной целостности.

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Визит грузинского премьера, как это видно по составу делегации, рассчитан на конкретные цели, которые охватят более широкие сферы сотрудничества.

Примечательно, что Квирикашвили примерно 10 дней тому назад побывал в Армении, где посетил комплекс т.н. «геноциду армян» и возложил венок, назвал Армению «дружественной страной». Хотя фактически нет ничего, чтобы связывало и сближало Армению и Грузию. Армения является сообщником России в деле оккупации и находится в состоянии блокады, а также играет роль ее форпоста в регионе.

Про отношения между Азербайджаном и Грузией такого сказать нельзя. Наоборот, Баку и Тбилиси тесно сотрудничают во всех сферах экономики, в частности в сфере торговли, энергетики, коммуникации, а также в сфере национальной безопасности и военной сфере. Эти связи, а также сотрудничество с являющейся членом НАТО Турцией, в последние годы сильно связали Грузию с Азербайджаном и Турцией, поставили ее в зависимость от двух братских стран, чего не могут не видеть официальные лица Грузии.

То есть, даже есть Тбилиси захочет, то не сможет добиться реальных результатов, проводя политику сближения с Арменией. Для этого нет здоровой и достаточной экономической базы и ресурсов. В целом, Армения со своей оставшейся в зачаточном состоянии со времен Советского союза экономикой и отсутствием выхода к мировому океану не представляет важности ни для стран региона, ни для других стран и крупных иностранных инвесторов. Это с огорчением отмечают и местные эксперты.

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Привлекает внимание статья армянского публициста Саркиса Арцруни на сайте 1in.am. Отмечая, что объективно, Азербайджан и Грузия в вопросе урегулирования конфликтов являются союзниками – несмотря на то обстоятельство, что благодаря армяно-грузинским дружественным отношениям Тбилиси в основной сохраняет нейтралитет в процессе урегулирования карабахского конфликта, автор пишет:

«С другой стороны, Азербайджан последовательно осуществляет политику изоляции Армении – с такой целью используя площадки двусторонних и многосторонних с третьими странами».

Автор не считает случайными слова главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова во время приема министра обороны Грузии о том, что на следующей неделе в Баку запланирована встреча глав МИД Азербайджана, Турции, Грузии и Ирана:

«Четырехсторонний формат – очередной повод, чтобы в Баку огласили факт изоляции Армении. Конечно, не нужно драматизировать заявления Мамедъярова или Гасанова, но с другой стороны действительно тревожно, что Армения оказалась в пролете всех возможных региональных интеграционных проектов. Внешняя политика Армении, казалось бы, лишена единой логики, и, например, повестка отношений с Грузией и Ираном ограничивается двусторонним форматом – обходя стратегическое видение или региональный компонент».

По мнению Арцруни, армяно-грузинские отношения исключительны, если Ереван будет рассматривать их более глобально – в контексте европейской интеграции. «Но внешняя политика Армении ограничивается текущими проблемами, чем умело пользуются в Баку. То же самое касается и армяно-иранских отношений, которые могут иметь региональное значение, если в Ереване будут реагировать на поступающие из Тегерана сигналы. Но неадекватная политика Еревана в Иране ослабляет интерес к Армении, тем более, что у нашего соседа, по сути, вскоре может появиться выход на европейские рынки благодаря трехстороннему сотрудничеству Иран-Азербайджан-Россия. А теперь Тегеран интегрируется в трехстороннее сотрудничество Турция-Грузия-Азербайджан, что делает действительно еще более заметной изоляцию Армении. Армения с отсталыми государственной и политической системами не может вести амбициозной внешней политики. С другой стороны – статус российского чулана никогда не сделает возможной модернизацию государства».

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Но, как говорится в азербайджанской пословице, «кто сам упал, тот не плачет». Армения находится в состоянии изоляции и изгоя из-за своей агрессивной политики, которую она проводит в отношении Азербайджана и Турции. Значит, только она сама и может выйти из этой ситуации.

Азербайджан же, наоборот, постепенно превращается в региональный транспортный и энергетический хаб, незаменимого партнера и игрока, принимающей стороной и эпицентром встреч международной важности. Визит грузинского министра в Баку сразу после Еревана, в первую очередь, связан с этой реальностью, с необходимостью считаться с Азербайджаном.

Неслучайно в последнее время «стрелки часов» сверяются именно в Баку. Кстати, завтра, 14 марта, в Баку пройдет трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана. На следующей неделе ожидается четырехсторонний саммит, к которому присоединится глава МИД Грузии – что увеличит беспокойство армян…