Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с «делом Скрипаля», передает Интерфакс.

«Прежде чем ставить ультиматумы — отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае конвенции по запрещению химического оружия», — сказал Лавров.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что в течение двух дней ждет от России объяснений по делу отравления Скрипаля.