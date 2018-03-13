Вооруженные силы России ответят на планируемый США ракетно-бомбовый удар по Дамаску в случае возникновения угрозы российским военным, заявил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

«В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — сказал Герасимов на селекторном совещании 13 марта, передает РБК.

По словам начальника Генштаба, удар по правительственным кварталам сирийской столицы власти США планируют нанести, предварительно обвинив режим Башара Асада и поддерживающее его российское руководство в применении химического оружия.

Герасимов напомнил, что в правительственных учреждениях Дамаска и на объектах Министерства обороны Сирии находятся и российские военные.

Накануне, 12 марта, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что власти США могут начать действовать самостоятельно, если Совет Безопасности не примет мер по урегулированию ситуации в Восточной Гуте, где сирийские правительственные войска ведут наступление на позиции повстанцев.