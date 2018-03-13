12 марта в службу «102» МВД поступило сообщение о том, что в 3-м квартале города Сумгаит некий мужчина облил женщину бензином и пытается поджечь ее.

Как сообщили АПА в МВД, в связи с данной информацией сотрудники Управления полиции города Сумгаит незамедлительно прибыли по указанному адресу. Увидев полицейских, мужчина оказал им сопротивление и попытался поджечь и себя. Однако благодаря бдительности сотрудников полиции мужчина был нейтрализован.

Задержанным оказался неоднократно судимый, находящийся в настоящее время в розыске по статье 178 (мошенничество) УК Азербайджана Кочери Магеррамов. Было установлено, что он на почве хулиганства избил жительницу города Сумгаит М.Ширинову, облил ее бензином, после чего хотел поджечь ее.

Собранные в связи с данным фактом материалы направлены в прокуратуру города Сумгаит.