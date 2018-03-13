Петербурженка убила новорождённого сына.

Как сообщает Следственный комитет РФ, инцидент произошёл накануне в квартире одного из домов на проспекте Мориса Тореза в Санкт-Петербурге. 36-летняя женщина зверским образом расправилась со своим сыном, который появился на свет всего несколько дней назад. Горе-мать задушила младенца чулком, а его тело выбросила в мусорный бак.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения», — прокомментировали в ведомстве.