«Не секрет, что власти Армении уже давно пытаются избавиться от министра иностранных дел РА Эдварда Налбандяна.

Но он — любимчик министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и Лавров не желает видеть вместо Налбандяна другого человека на этом посту. Президент РФ Владимир Путин также в 2016 году в августе вручил ему медаль, тем самым, ограждая его от перспективы остаться вне состава формирующегося в сентябре нового правительства.

Власти Армении, не желая противоречить Лаврову, оставляют Налбандяна на посту министра иностранных дел, но руководство ведомством будет передано другому человеку, который будет называться Генеральным секретарем»,- пишет ереванская газета «Жаманак».