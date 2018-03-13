14 марта в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди, ночью в отдельных местах полуострова возможен мокрый снег. Подует умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-2°, днем 5-8°, в Баку ночью составит 0-2°, днем 5-7°.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых северных и восточных районах возможны дожди, в горных районах – снег, местами будет туман, подует восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 8-12°, в горах ночью 0-5° мороза, днем 4-7° тепла.