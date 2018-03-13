Армения — одна из беднейших стран СНГ.Согласно данным Национальной статистической службы, в 2016 году страна с показателем бедности 29,4% занимала третье место в регионе.

За отчетный период самый высокий уровень бедности среди стран СНГ был зарегистрирован в Киргизии — 32,1%, второе место занимал Таджикистан — 30,3%.

Азербайджан является четвертой страной СНГ с самым низким уровнем бедности: бедные составляют 5,9% населения страны.Самый низкий показатель бедности в регионе — в Казахстане — 2,6%. В России бедны 13,5% населения.