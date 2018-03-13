Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе « Евровидение 2018» Айсель Мамедова сообщила о внесении некоторых изменений в композицию «X my heart», с которой она выступит на конкурсе.

Как передает «Вести.аз», изменения коснулись в основном вступительной части композиции.

По ее словам, изменения произведены по предложению продюсера Тима Брана после репетиций в Греции.

Конкурсная песня под названием «X my heart», написана греческим композитором и продюсером Димитросом Контопулосом и шведкой Сандрой Бьорман.

Композиция была презентована еще 4 марта и с тех пор навлекла критику в социальных сетях, как и снятый на песню клип.