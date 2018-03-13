Полицейским Пекина выдали умные очки с системой распознавания лиц, передаёт Reuters.

Как передает «Лайф», специальный аксессуар от компании LLVision оснащён камерой и мини-проектором. Очки в режиме реального времени наблюдают и анализируют лица людей, сверяя их со списком преступников, находящихся в розыске. В случае совпадения система спроецирует на линзу изображение нарушителя и краткую информацию о нём. Также с помощью очков можно наблюдать за дорожным движением и сверять автомобильные номера с базой угнанных авто.

Сообщается, что впервые данные очки были протестированы в прошлом месяце на железнодорожном вокзале провинции Хэнань. Эксперимент был признан успешным: с помощью девайса полицейские смогли обнаружить и задержать несколько лиц, разыскиваемых за торговлю людьми.

Оснащение полицейских очками с искусственным интеллектом соответствует концепции национальной безопасности Китая. В настоящее время в стране насчитывается около 170 млн камер наблюдения. К 2020 году их число планируют увеличить втрое — таким образом, через пару лет на каждых двух жителей Китая будет приходиться одна камера.