Учредитель и главный редактор прекратившей свой выпуск 4 года тому назад газеты «Зеркало» Эльчин Шихлы открыл электронную версию издания.

Как сообщил Э.Шихлы сайту Qafqazinfo, уже два года, как он восстановил «Ayna»:

«Но «Ayna» не работает в качестве новостного портала, там выходят только авторские статьи. А zerkalo.az будет работать в формате новостного портала. В стране много новостных порталов, однако на русском языке их меньше, чем на азербайджанском. На новом сайте кроме новостей будет также и аналитика».

Как отметил Э.Шихлы, коллектив нового сайта пока что состоит всего из 2-3 человек. Он отметил, что постарается брать на работу и молодежь, так как она более активна и лучше разбирается в современных технологиях.