Пользователи соцсетей заподозрили телеканал CCTV в том, что он отснял всевозможные варианты выпусков прогноза погода ещё в 1996 году и с тех пор просто транслирует наиболее подходящий…

Как передает «Life», женщину зовут Ян Дан и ей 44 года, хотя, глядя на неё, и не скажешь… Тем не менее она уже 22 года работает на национальном телеканале Китая CCTV.

«Многие пользователи Сети выросли, наблюдая за ней и её прогнозами. Они удивляются, почему они меняются с возрастом, а она нет. Более того, эта женщина с годами становится даже моложе и моложе…»

Видео с Ян Дан, где она в очередной раз рассказывает о погоде, стало вирусным в соцсетях. В нём рассказывается о том, что эта женщина рассказывает о погоде уже 22 года и внешне никак не меняется. Впервые она появилась на экранах ещё в 1996 году, когда группа Spice Girls была на пике популярности, а самым популярным телефоном в мире был аппарат фирмы Nokia.

Ян Дан прозвали нестареющей богиней, и вокруг её персоны продолжаются бурные дискуссии — люди мечтают узнать её тайну. Некоторые даже предполагают, что это какой-то заговор и все метеорологические отчёты были сняты за один раз 22 года назад.