Американская актриса Камерон Диас завершила карьеру в кино. Об этом заявила ее подруга и актриса Сельма Блэр, сообщает портал Metro.

По ее словам, Диас вполне довольна ролью домохозяйки и не намерена возвращаться к творческой деятельности.

«Я обедала на днях с Камерон. Мы вспоминали фильм «Милашки», в котором вместе снимались. Я сказала, что было бы здорово сняться в сиквеле. Однако Камерон заявила, что ушла от всего этого и закончила с кино», – сказал Блэр.

Сельма пояснила, что Камерон Диас вполне довольна жизнью и ей больше не нужно сниматься в кино.

«У нее отличная жизнь и я не знаю, что может потребоваться, чтобы вернуть ее в кино. Она счастлива, влюблена и хочет максимально использовать свое свободное время для себя», – добавила Блэр.