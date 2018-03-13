Американец выиграл в лотерею 100 тысяч долларов, послушав совет матери, передает «Лента» .

Брэндон При (Brandon Pree), живущий в Вашингтоне, навещал свою мать Тину в штате Вирджиния. Она посоветовала ему купить лотерейный билет, а в качестве номеров использовать даты рождения родственников.

Совет матери оказался пророческим: использовав номера 11-22-25-26-28, он сорвал джекпот в 100 тысяч долларов. «Первое, что я сделал после того, как узнал, — позвонил маме. Она кричала от радости», — отметил При.

По словам Тины, у нее есть несколько идей и касательно того, как Брэндону лучше распорядиться выигранными деньгами. «Надеюсь, он поделится со мной, ведь это я сказала ему купить билет», — добавила она.

По данным лотереи, шанс выиграть в ней максимальный приз 100 тысяч долларов составляет 1 к 278 256.