«Жителям расположенных на оползневом участке Баил домов предоставляются платы за арендное жилье в соответствии с составом семьи».

Об этом сказал глава исполнительной власти Сабаилского района Эльдар Азизов. Он отметил, что жильцы домов, которые расположенные на оползневой зоне, будут переселены.

«Вопрос о выплате компенсаций рассматривается Министерством финансов. Из 98 домов на оползневой территории документы имеет только один. Здешние дома были построены незаконно. В связи с данным вопросом мы обратились в прокуратуру города Баку, в настоящее время они рассматривают его. Постараемся сделать так, чтобы этот вопрос нашел свое решение», — цитирует его АПА.

При этом глава ИВ не назвал сумму компенсации, которая будет выплачена жильцам домов, которые находятся в аварийном состоянии.