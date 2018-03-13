В ходе проводимых в Азербайджане крупномасштабных военных учений, согласно решению руководителя учений, выполнены задачи по выводу войск в районы боевого предназначения в ночное время суток.

Как сообщает сайт Минобороны, ВС в ночное время суток и в условиях ограниченной видимости комбинированным способом выполнили марш-бросок по времени, маршруту и поставленным задачам.

Напомним, что в начавшихся 12 марта учениях задействованы различные виды, рода войск, объединений и соединений Азербайджанской армии.

К учениям привлечены до 25000 личного состава военнослужащих, до 250 единиц танков и другой бронетехники, до 1000 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Учения продлятся до 17 марта.