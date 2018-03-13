Независимость и суверенитет Азербайджана неоценимы для США в свете расширения российско-иранских отношений.

Как передает Report, об этом говорится в статье бывшего адмирала ВМФ США, бывшего командующего Тихоокеанского флота Джеймса Лионса «Азербайджан-ключевой союзник», опубликованной в американском издании Washington Times.

«Из всех постсоветских стран очень мало так важны для США с точки зрения долгосрочных стратегических интересов в Южном Кавказе как Азербайджан», — говорится в статье.

«Благодаря своему прекрасному балансу во внешней политике в отношении ведущих держав Азербайджан не стремится вступать ни в НАТО, ни в Организацию Договора о коллективной безопасности. Более того независимый Азербайджан является препятствием для цели президента России Владимира Путина по воссозданию бывших советских контролируемых зон под контролем Москвы», — говорится в статье.

Автор подчеркивает, что партнерство Азербайджана с Грузией и Турцией — при сильной поддержке и участии Запада — в строительстве стратегических нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум (БТЭ) имеет решающее значение для ослабления энергетического шантажа Москвы в Европе.

Автор отмечает, что, несомненно, Кавказ и Азербайджан в частности имеет великую геостратегическую важность как транзитный коридор мировых ресурсов, таких как нефть и газ, а также как пересечение важных транспортных маршрутов между всеми регионами.

«Отношения США и Азербайджана продолжают расти, но есть попытки нарушить их партнерство», — говорится в статье.

Экс-адмирал также указывает на большое и влиятельное лобби Армении, как фактор в регионе. По его словам, Армения не имеет возможностей избежать де-факто контроля со стороны России.

Автор статьи также напоминает, что армяне после распада СССР предъявили территориальные претензии в отношении Нагорного Карабаха, проведя этническую чистку азербайджанцев на этой территории, в том числе и в Ходжалы. «Это было актом геноцида», — добавляет он.

По его словам, истинную историю событий Сумгаита и Ходжалы трудно раскрыть из-за эффективной деятельности армянского лобби, которая негативно отражается на американо-азербайджанских отношениях в США и Европе.

«Данная кампания должна быть разоблачена для предотвращения дальнейшего ухудшения отношений (Азербайджана — ред) с США», — резюмирует автор.