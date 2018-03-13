Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Черногории Иваном Брайовичем.
Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Черногории Иваном Брайовичем.
Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.
Дата: 2018/03/13 11:35
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
48
Танковые подразделения, обеспечивающие огневую поддержку в ходе оборонительной и контрнаступательной операций…
Независимость и суверенитет Азербайджана неоценимы для США в свете расширения российско-иранских отношений.
В ходе проводимых в Азербайджане крупномасштабных военных учений, согласно решению руководителя учений, выполнены задачи по выводу войск
В Гобустане застрелился пастух.
Во времена расширения Британской империи в XIX веке британские художники писали акварели, на которых изображали разные уголки
Баку также активно закупал оружие в Израиле
Банк все еще сталкивается с некоторыми трудностями
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 89 раз.
Сегодня утром в Ширване произошло ДТП в участием микроавтобуса.