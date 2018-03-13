Армения и Азербайджан в 2016-2017 гг. закупили вооружений на сумму около 700 миллионов долларов. Об этом отмечается в новом докладе Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI).

Согласно данным организации, Азербайджан занял 27 место по объемам импорта вооружений: за два года — на сумму 551 миллион долларов.

Что касается Армении, то она занимает 54 место в мире по объему импорта оружия за 2016-2017 гг. Республика за последние два года импортировала вооружений на сумму 124 миллиона долларов.

Согласно отчету, в 2017 году поставки оружия в Армению полностью обеспечила Россия. За последние два годы страна закупила 6 единиц реактивной системы залпового огня «Смерч», 200 единиц ПЗРК «Верба» и противотанковых ракетных комплексов «Корнет» 9M133.

Основными поставщиками оружия в Азербайджан были Россия и Израиль. В 2017 году Азербайджан импортировал из Израиля 4 единицы боевых кораблей OPV-62, 40 единиц БПЛА Orbiter (в том числе произведенные в стране), 215 противотанковых ракет Spike-NLOS.

Россия, в свою очередь, поставила 36 единиц тяжелех огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» , 40 единиц бронетранспортеров БТР-82А, 800 единиц ПТРК «Хризантема».

Также Баку закупил в Словакии 18 единиц 152-миллиметровой самоходной пушки-гаубицы «Дана». Еще 10 единиц 122-миллиметровой реактивной системы залпового огня RM-70 были приобретены в Чехии.