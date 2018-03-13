Экс-министр здравоохранения Али Инсанов и лидер движения ReAL Ильгар Мамедов выйдут из тюрьмы, в интервью газете «Ени Мусават» заявила член Совместной рабочей группы по правам человека Новелла Джафароглу.

«Мы хотим вступить в 2019 год без политзаключенных. Мы очень надеемся на это. У Али Инсанова тоже есть шансы попасть под амнистию», — полагает она.

По словам члена Комиссии по помилованию Алимамеда Нуриева, кто будет помилован, а кто нет – решает глава государства:

«Различные НПО, правозащитники, отдельные лица могут направить обращение в связи с помилованием. Однако право принимать решение в связи с амнистией принадлежит господину президенту. С этой точки зрения мы не может заранее сказать, кто попадет под амнистию, а кто нет».